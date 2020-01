Köln (SID) - Junioren-Weltmeister Felix Keisinger und der frühere Vize-Weltmeister Axel Jungk haben es beim Skeleton-Weltcup in St. Moritz auf das Podest geschafft. Der 22-jährige Keisinger (Königssee) fuhr im zweiten Lauf von Platz sechs auf zwei vor und musste sich letztlich nur Martins Dukurs (Lettland) um 0,31 Sekunden geschlagen geben. Jungk (Oberbärenburg) lag 0,34 Sekunden hinter dem Sieger.

Olympiasieger Yun Sungbin (Südkorea/+0,36), der nach dem ersten Lauf geführt hatte, fiel auf Platz vier zurück, einen Platz vor Alexander Gassner (Winterberg/+0,38) und Gesamtweltcupsieger Alexander Tretjakow (Russland/+0,42). Rekordweltmeister Dukurs löst Tretjakow an der Spitze des Gesamtklassements ab.

Für Keisinger, der im zweiten Durchgang einen Startrekord aufstellte, war es der dritte Podestplatz in diesem Winter. Bei der Heim-WM in Altenberg (21. Februar bis 1. März) darf er auf eine Medaille hoffen. Vor dem Saisonhöhepunkt steht noch der Weltcup in Sigulda/Lettland (15./16. Februar) auf dem Programm.