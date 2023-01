St. Moritz (SID) - Die deutschen Skeleton-Frauen kämpfen bei der WM in St. Moritz aussichtsreich um den nächsten Titel - und dürfen dabei schon wieder auf eine Heldin aus der zweiten Reihe hoffen. Susanne Kreher (24) führt nach zwei von vier Läufen mit deutlichem Vorsprung, bereits 0,39 Sekunden trennen sie von der zweitplatzierten Mirela Rahneva, Dritte ist in Jane Channell (+0,50) eine weitere Kanadierin.

Ein Sieg für Kreher käme völlig überraschend, im Weltcup stand sie bislang nie ganz oben auf dem Podest. Weltmeisterin Tina Hermann liegt als Fünfte 0,59 Sekunden hinter Kreher, auf das Podest sind es allerdings lediglich neun Hundertstel. Jacqueline Lölling (+0,87) ist Siebte.

Für Olympiasiegerin Hannah Neise (+2,25) setzt sich die schwierige Saison auch bei der WM fort. Die 22-Jährige liegt zur Wettbewerbshalbzeit nur auf Platz 13. Vor einem Jahr hatte sie bei den Winterspielen ein ähnliches Kunststück geschafft, wie es Kreher nun anpeilt: Ohne einen einzigen Weltcupsieg reiste sie nach Peking und gewann dort Olympia-Gold.

Die Entscheidung auf der Natureisbahn in St. Moritz fällt am Freitag ab 13.30 Uhr. Zuvor gehen die Männer für ihre Läufe drei und vier in die Bahn, hier liegt Olympiasieger und Weltmeister Christopher Grotheer als bester Deutscher nur auf dem neunten Platz.