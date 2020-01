Innsbruck - Die deutschen Skeleton-Männer können derzeit nicht an ihre starken Leistungen vom Saisonbeginn anknüpfen. Beim Weltcup am Freitag in Innsbruck landete Junioren-Weltmeister Felix Keisinger (Königssee) als bester Vertreter des Verbandes BSD auf dem siebten Platz. Der Rückstand auf Sieger Martins Dukurs (Lettland) betrug knapp eine Sekunde. Olympiasieger Yun Sungbin (Südkorea) und Gesamtweltcupsieger Alexander Tretjakow (Russland) komplettierten das Podest.

Alexander Gassner (Winterberg) belegte den zehnten Platz, besonders Axel Jungk (Oberbärenburg) enttäuschte: Der frühere Vize-Weltmeister schloss lediglich auf Rang 14 ab.

Die Leistungen stagnieren

Bei den beiden Auftakt-Weltcups in Lake Placid sowie beim anschließenden Heimrennen in Winterberg war der BSD stets mit mindestens einem Athleten auf dem Podest vertreten gewesen, das erste Saisonrennen hatte Jungk gar gewonnen.

Sechs Wochen vor der Heim-WM in Altenberg stagnieren die Leistungen nun etwas. Schon beim vergangenen Weltcup in La Plagne war das Podest wie nun in Innsbruck außer Reichweite.

