Winterberg (SID) - Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer (Oberhof) und der Olympia-Zweite Axel Jungk (Oberbärenburg) haben in Winterberg für einen deutschen Doppelsieg gesorgt. Weltmeister Grotheer lag nach dem zweiten Durchgang 0,39 Sekunden vor seinem Teamkollegen und übernahm mit dem ersten deutschen Weltcup-Sieg bei den Männern im Sauerland seit 14 Jahren die Führung in der Gesamtwertung. Dritter wurde der Brite Matt Weston - 0,01 Sekunden hinter Jungk.

"Der Start war gar nicht gut, ich hatte mich zu viel erwärmt und war total blau", sagte Grotheer nach dem Sieg über seinen ersten Durchgang: "Aber ich habe dann echt viel rausgefahren und konnte im zweiten noch mal eine Schippe drauflegen."

Nach dem ersten Lauf hatten Grotheer, Jungk sowie der Chinese Yan Wengang noch zeitgleich auf Platz zwei gelegen, sechs Hundertstel hinter dem bisherigen Gesamtführenden Seunggi Jung. Bei ungünstigen Bedingungen mit Regen und Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes hatten jedoch im zweiten Durchgang alle Top-Athleten mit Speed-Problemen zu kämpfen.

Olympiasiegerin und Lokalmatadorin Hannah Neise (Winterberg) schloss das Rennen der Frauen als einzige Deutsche auf dem Podest ab. Die NRW-Sportlerin des Jahres platzierte sich hinter der niederländischen Siegerin Kimberley Bos und Mirela Rahneva (Kanada), auf die Spitze fehlten ihr 0,16 Sekunden.

Die Gesamtführende Tina Hermann (Königssee) wurde von Neise im zweiten Lauf vom dritten Rang verdrängt und beendete das Rennen als Vierte (+0,22). Ihre Führung im Gesamt-Weltcup konnte die Weltmeisterin verteidigen. Juniorenweltmeisterin Susanne Kreher (Oberbärenburg), zuletzt in Lake Placid auf einem starken zweiten Platz, kam nicht über den sechsten Rang hinaus.

Bevor der Bob- und Skeleton-Tross am 26. Januar für die WM nach St. Moritz reist, stehen noch zwei Weltcups in Altenberg am 13. und 20. Januar an. Bei der WM-Generalprobe im Erzgebirge werden außerdem die EM-Titel vergeben.