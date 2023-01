Altenberg (SID) - Olympiasieger Christopher Grotheer (Oberhof) hat beim Weltcup in Altenberg knapp den Europameistertitel verpasst. Der EM-Dritte von 2022 fuhr am Freitag auf Platz zwei, neuer Europameister wurde nach zwei Durchgängen der Brite Matt Weston. Hinter Grotheer komplettierte der Olympia-Zweite Axel Jungk (Oberbärenburg) dank einem sehr starken finalen Lauf das Podium. Felix Keisinger (Königssee) fuhr auf Rang 14.

Da es in dem Rennen neben dem EM-Titel auch um einen Sieg im Weltcup ging, holte Weston außerdem Punkte im Gesamtweltcup auf und verdrängte Jungk von Platz drei. Führender im Ranking ist weiterhin Grotheer.

Schon beim letzten Weltcup vergangene Woche - ebenfalls in Altenberg - hatte sich Weston mit 0,12 Sekunden vor Grotheer durchgesetzt, im EM-Rennen waren es nun 0,35 Sekunden. Weston folgt mit seinem Triumph als europäischer Champion auf seinen Coach Martins Dukurs. Der Lette beendete seine Karriere als Fahrer 2022 als amtierender Europameister, nun trainiert er das erfolgreiche Team Großbritanniens.

Der Wettkampf in Altenberg gilt als Generalprobe für den Saisonhöhepunkt in der kommenden Woche. Am 26. Januar beginnt die Jagd nach dem WM-Titel in St. Moritz.