Innsbruck (SID) - Die deutschen Skeleton-Pilotinnen sind beim ersten Weltcup nach der erfolgreichen WM deutlich am Podest vorbeigerast. Überraschungs-Weltmeisterin Susanne Kreher (Oberbärenburg) landete am Freitag in Innsbruck-Igls beim Sieg der Niederländerin Kimberley Bos als beste Starterin des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland auf dem siebten Platz (+0,57 Sekunden).

"Ich bin etwas zu sehr auf Sicherheit gefahren, deswegen hat mir von oben bis unten der Speed gefehlt. Die Platzierung ist schade", sagte Kreher, die sich Ende Januar in St. Moritz ohne Weltcupsieg überraschend zum WM-Champion gekrönt hatte. Sie sei dennoch "zufrieden", "es waren die besten Fahrten der Woche".

Tina Hermann (Königssee), die in diesem Winter bereits drei Weltcup-Rennen gewinnen konnte, wurde nur Zehnte (+0,66). Die Ex-Weltmeisterin geht damit mit einem nur noch knappen Vorsprung von 27 Punkten als Gesamtführende des Weltcups in das Saisonfinale am kommenden Freitag im lettischen Sigulda.

Olympiasiegerin Hannah Neise (Winterberg) fuhr nach zwei Durchgängen außerdem auf Platz elf (+0,70). Hallie Clarke (USA/+0,28) und Kim Meylemans (Belgien/+0,33) komplettierten das Podium.