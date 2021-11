Köln (SID) - Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer hat seinen guten Auftakt in den Olympia-Winter bestätigt. Der Oberhofer feierte bei der zweiten Weltcupstation in Innsbruck-Igls seinen zweiten Weltcupsieg. Dadurch erfüllte der 29-Jährige nach Platz drei auf derselben Bahn am vergangenen Wochenende bereits die Olympia-Norm des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD). Grotheer war bei seinem Triumph zeitgleich mit dem Briten Matt Weston und dem Chinesen Geng Wenqiang (alle 1:46,04 Minuten).

"Es ist echt der Hammer, hier in Innsbruck auf einer Starterbahn gewonnen zu haben", sagte Grotheer, der zudem die Führung in der Gesamtwertung übernahm: "Ich fühle mich momentan mental richtig gut und habe im zweiten Lauf den Schlitten in der Bahn richtig fliegen lassen. Es war ein geiler Lauf."

Axel Jungk (Oberbärenburg/+0,19 Sekunden) wurde bei seinem 50. Weltcupstart Fünfter, Alexander Gassner (Winterberg) landete auf einem enttäuschenden 21. Platz und war im zweiten Lauf nicht mehr dabei.

Die deutschen Skeleton-Pilotinnen um Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) gehen am Freitagnachmittag (14.30 Uhr) an selber Stelle ebenfalls zum zweiten Mal in den Eiskanal. Insgesamt stehen bis zu den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) acht Weltcupstationen, vier davon in Deutschland, im Rennkalender.