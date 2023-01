St. Moritz (SID) - "Ernüchternd" und "enttäuschend": Die deutschen Favoriten bei der Skeleton-WM in St. Moritz haben schon zur Halbzeit des Wettbewerbs kaum noch Chancen auf die Medaillen. Olympiasieger und Weltmeister Christopher Grotheer unterlief im ersten Lauf ein Fahrfehler, auch der zweite geriet äußerst unsauber, damit liegt der 30-Jährige nur auf dem neunten Platz.

"Das ist sehr ernüchternd, eine Riesenenttäuschung", sagte Grotheer: "Ich bin amtierender Weltmeister und Olympiasieger und gurke hier wie ein übelster Amateur runter. Das kotzt mich einfach an."

Bereits 1,91 Sekunden trennen ihn vom deutlich führenden Mitfavoriten Matt Weston aus Großbritannien, 0,61 Sekunden sind es auf das Podest. Er habe sich nach dem schwachen ersten Lauf "einiges vorgenommen für den zweiten, aber der untere Teil war wieder eine Katastrophe, so schlecht. Dann reicht es einfach nicht für mehr, muss ich ganz ehrlich sagen."

Der Olympia-Zweite Axel Jungk leistete sich ebenfalls im ersten Lauf schon am Start einen Fehler, der Sachse liegt als 18. (+3,05) bereits aussichtslos zurück. Grotheer ist noch bester Deutscher zur Halbzeit, Cedric Renner (+2,05) und Felix Keisinger (+2,58) belegen die Plätze 11 und 13.

Für Grotheer dürfte nun eine eindrucksvolle Serie bei den jüngsten Großereignissen reißen. Bis ins Alter von 27 Jahren spielte er im internationalen Skeleton eher eine Nebenrolle, dann allerdings gewann er die Titel bei den beiden Weltmeisterschaften in Altenberg 2020 und 2021 und ließ Olympia-Gold 2022 in Peking folgen.

Die Entscheidung auf der Natureisbahn in St. Moritz fällt am Freitag ab 9.00 Uhr. Die Frauen um Weltmeisterin Tina Hermann und Olympiasiegerin Hannah Neise gehen am Donnerstagmittag (13.30 Uhr) in ihren ersten von vier Läufen, auch hier werden die Medaillen am Freitag vergeben.