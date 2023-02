Crans-Montana (SID) - Kira Weidle muss auf ihre WM-Revanche warten: Die Weltcup-Abfahrt der Frauen in Crans-Montana/Schweiz wurde nach mehreren Verschiebungen wegen Nebels letztlich abgesagt. Zwar klarte die Sicht nach zwei Stunden Wartezeit auf, die wegen der hohen Temperaturen weiche Piste ließ aber keinen regulären Wettkampf zu.

Bei der ersten Station nach den Titelkämpfen in Frankreich strebt Weidle die Top-Platzierung an, die sie bei der WM in Meribel verpasst hatte. Dort beendete die 27-Jährige das Rennen in der Königsdisziplin auf Platz acht. Für Sonntag (11.00 Uhr) ist in Crans-Montana noch ein Super-G angesetzt.