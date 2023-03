Aspen (SID) - Ski-Superstar Aleksander Aamodt Kilde hat sich im US-amerikanischen Aspen vorzeitig die kleine Kristallkugel im Abfahrtsweltcup gesichert. Der Norweger fuhr am Samstagabend in den Rocky Mountains zu seinem sechsten Saisonsieg und ist mit 720 Punkten auch von Vincent Kriechmayr (514) nicht mehr einzuholen. Als bester Deutscher landete Andreas Sander auf Rang neun (+1:01 Minuten).

"Was für ein Gefühl, es war eine richtig schöne Saison", sagte Kilde. Zweiter wurde der Kanadier James Crawford (+0,61) vor Weltmeister Marco Odermatt aus der Schweiz (+0,63). Der Österreicher Kriechmayr kam bei der letzten Abfahrt vor dem Saisonfinale in Soldeau/Andorra nicht über Rang vier (+0,70) hinaus.

Die Deutschen müssen hingegen weiter auf ihren ersten Abfahrts-Podestplatz seit mehr als drei Jahren warten. Hinter Sander, der als Trainingsschnellster überrascht hatte und sein bestes Saisonergebnis einfuhr, wurde Romed Baumann (+1:06) Elfter, Josef Ferstl (+1:28) belegte Platz 18. Völlig chancenlos war Dominik Schwaiger (+2,74/52.).

Thomas Dreßen stürzte nach einer couragierten Fahrt kurz vor dem Ziel. Auch Simon Jocher verlor die Kontrolle, der Schongauer rutschte sogar durch das Fangnetz. Kurz darauf stand er selbstständig wieder auf, das Rennen war zwischenzeitlich unterbrochen.

Die erste Abfahrt in Aspen war am Freitag wegen starken Schneefalls nach 24 Startern abgebrochen worden, alle Ergebnisse wurden gestrichen. Der Norweger Adrian Smiseth Sejerstedt, der zu diesem Zeitpunkt geführt hatte, lag auch am Samstag aussichtsreich im Rennen, verpasste dann aber ein Tor und vergab so seine Podestchance.

Nach dem Super-G am Sonntag stehen vor dem Weltcupfinale in Andorra noch zwei Riesenslaloms im slowenischen Kranjska Gora an.