München (SID) - Die am Samstag im österreichischen St. Anton abgesagte Weltcup-Abfahrt der Frauen wird am kommenden Freitag (20. Januar) in Cortina d'Ampezzo nachgeholt. Das gab der Internationale Ski- und Snowboardverband FIS bekannt.

In dem italienischen Wintersportort finden damit drei Rennen statt. Nach der ersten Abfahrt am Freitag (10.15 Uhr) gibt es tags darauf (10.00 Uhr) ein weiteres Rennen in der Königsdisziplin. Für Sonntag (11.30 Uhr) ist ein Super-G angesetzt.