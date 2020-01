Gibraltar (SID) - Thomas Dreßen (Mittenwald) gehört vor der alpinen Weltcup-Abfahrt am Samstag in Kitzbühel bei den Buchmachern zum engsten Kreis der Favoriten. Gelingt dem 26-Jährigen auf der legendären Streif eine Wiederholung seines Erfolges von 2018, zahlt der Sportwettenanbieter bwin das Siebenfache des Einsatzes aus. Lediglich für den Schweizer Wengen-Sieger Beat Feuz stehen die Wetten mit einer Quote von 3:1 besser. Gleichauf mit Dreßen werden der Österreicher Matthias Mayer und der Franzose Johan Clarey gehandelt.