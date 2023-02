Méribel (SID) - Die deutsche Mannschaft hat bei der Ski-WM in Courchevel und Meribel die erste Hürde im Team-Wettbewerb gemeistert. Lena Dürr (Germering), Andrea Filser (Wildsteig), Alexander Schmid (Fischen) und Linus Straßer (München) schlugen Schweden 3:1 nach Läufen und treffen im Viertelfinale auf Österreich.

Die entscheidenden Siege in den direkten Duellen des Parallel-Formats fuhren Straßer gegen Kristoffer Jakobsen, Filser gegen Hanna Aronsson Elfman sowie Schmid gegen Mattias Rönngren ein. Dürr hatte als erste Starterin gegen Sara Hector das Nachsehen gehabt und den Druck auf ihre Teamkollegen erhöht.

Der Deutsche Skiverband (DSV) erhofft sich beim Team-Wettbewerb die erste Medaille während der Titelkämpfe in Frankreich. Im vergangenen Jahr gewann Deutschland bei Olympia 2022 in Peking die Silbermedaille. Ein Jahr zuvor hatte das DSV-Team bei der WM in Cortina d'Ampezzo Bronze geholt. Bei anderem Modus wurde Deutschland 2005 in Bormio sogar erster Weltmeister.

Im Teamwettbewerb gibt es pro Runde vier Duelle: zweimal Frau gegen Frau und zweimal Mann gegen Mann. Steht es 2:2, entscheidet die bessere Gesamtzeit der jeweils schnellsten Frau und des schnellsten Mannes.