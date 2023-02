München (SID) - Skirennläuferin Lena Dürr denkt nach ihrem größten Erfolg noch nicht ans Karriereende. "So wie mir das derzeit Spaß macht und so wie meine Leistung gerade ist, freue ich mich auf jeden Fall schon auf die nächste Saison", sagte die WM-Dritte im Slalom im Insta-Live bei BR24Wintersport. Sie habe ohnehin "noch keinen wirklich langen Plan auf viele Jahre gesehen", ergänzte die 31-Jährige.

Aufgrund der starken Ergebnisse der beiden jüngsten Winter stehe sie mittlerweile "entspannt und auch selbstsicher" am Start und wisse "genau, was zu tun ist", berichtete Dürr über ihre neue Lockerheit: "Es gibt selten Fälle oder selten noch Rennen, wo ich oben stehe und mir denke: Oh je, jetzt habe ich überhaupt keinen Plan."

Stattdessen sei sie bei ihren Rennen "meistens wirklich ganz klar strukturiert und weiß, was auf mich zukommt und was ich zu tun habe". Dies gebe ihr "unglaubliche Sicherheit". Deswegen hoffe sie, dass sie beim ersten Weltcup-Slalom nach der WM im schwedischen Are am 11. März "noch mal eins drauflegen und noch mal zeigen kann, was ich kann".