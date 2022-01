Kitzbühel (SID) - Österreichs Ski-Idol Marcel Hirscher hat ein spektakuläres Comeback gefeiert - auf der berühmt-berüchtigten Streif. Allerdings war der Doppel-Olympiasieger von 2018 in Kitzbühel beim ersten Abfahrtstraining am Mittwoch nur als Vorläufer unterwegs.

"Der sportliche Reiz, die Streif zu bezwingen, stand schon immer auf meiner Liste", sagte der 32-Jährige. In seiner aktiven Zeit, in der er siebenmal WM-Gold und 67 Weltcup-Rennen gewonnen hatte, fuhr er in Super-G und Kombination schon auf der Streif-Alm.

"Jetzt wird's ernst. Zeit, die Streif zu fahren", schrieb Hirscher vor seinem Auftritt in den Sozialen Medien. Der frühere Rivale von Felix Neureuther plant auch am zweiten Training am Donnerstag und bei den Abfahrtsrennen am Freitag und Samstag als Vorläufer an den Start zu gehen - er will seine eigene Skimarke (Van Deer) bewerben.

Hirscher hatte seine einzigartige Karriere 2019 beendet. Er holte stolze acht Mal den Gesamtweltcup.