Courchevel (SID) - Es waren kuriose Bilder, die der erkrankte Thomas Dreßen am Mittwoch bei der Ski-WM in Courchevel und Meribel lieferte. Zum ersten Abfahrtstraining trat der 29-Jährige, der sich einen Magen-Darm-Infekt eingefangen hat, mit wärmender Oberkleidung und Überhose an. Bis kurz vor dem Lauf hatte nicht festgestanden, ob er mit der Startnummer eins auch tatsächlich daran teilnehmen würde. Dreßen sei "körperlich angeschlagen" hatte Cheftrainer Christian Schwaiger am Vorabend betont.

Dreßen fuhr die Piste L'Eclipse deshalb wie erwartet im Schongang, erreichte aber dennoch Geschwindigkeiten von mehr als 120 km/h. Das reichte am Ende zu Rang 50, 7,02 Sekunden lag er damit hinter dem Trainingsschnellsten, Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen. Bester Deutscher war Romed Baumann als Fünfter. Andreas Sander, WM-Zweiter vor zwei Jahren in Cortina d'Ampezzo, belegte Rang 17.

Trainingsläufe vor Abfahrten haben keinen direkten Einfluss auf das Rennen. Vorgeschrieben ist allerdings, dass die gemeldeten Starter mindestens eine der vorgesehenen Fahrten absolviert haben. In Courchevel sind insgesamt drei Läufe angesetzt, die weiteren am Freitag und am Samstag.

Das WM-Abfahrt findet am Sonntag statt (11.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Zuvor wird am Donnerstag (11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) der Super-G gefahren, Baumann wurde in dieser Disziplin 2021 WM-Zweiter.