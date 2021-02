München (SID) - Im österreichischen Saalbach-Hinterglemm werden nach der alpinen Ski-WM drei ausgefallene oder abgesagte Weltcup-Rennen der Männer ausgetragen. Neben der Mitte Januar in Wengen/Schweiz ausgefallenen Abfahrt (5. März) sollen dort auch die für Kvitfjell/Norwegen vorgesehene Abfahrt (6. März) sowie der Super-G (7. März) stattfinden. Wegen der Einreisebeschränkungen in Norwegen waren alle Wettbewerbe des Ski- und Biathlon-Weltcups in der vergangenen Woche abgesagt worden.