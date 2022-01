Schladming (SID) - Skirennläuferin Lena Dürr liegt im letzten Slalom vor den Olympischen Spielen in Peking zur Halbzeit auf Podestkurs und darf auf ihren ersten Weltcup-Sieg in dieser Disziplin hoffen. Beim Nachtslalom in Schladming ist die 30-Jährige nach dem ersten Lauf Zweite, 27 Hundertstel hinter der slowakischen Seriensiegerin Petra Vlhova. Bislang waren zwei dritte Plätze zu Saisonbeginn Dürrs beste Slalom-Ergebnisse.

Vlhovas größte Rivalin Mikaela Shiffrin aus den USA (+0,42), die zuletzt in Kranjska Gora ausgeschieden war, fuhr auf Rang fünf.