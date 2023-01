Kitzbühel (SID) - Ski-Star Marco Odermatt aus der Schweiz wird nach seinem Beinahe-Sturz bei der ersten Abfahrt am Freitag in Kitzbühel auf das zweite Rennen am Samstag verzichten. Bei seiner spektakulären Rettungsaktion an der Ausfahrt des Steilhangs erlitt der Gesamtweltcupsieger nach Angaben seines Verbandes "einen Schlag im linken Knie".

"Ich bin froh, dass ich nicht im Netz gelandet bin. Jetzt muss ich aber zuerst mein Knie etwas schonen und schaue Tag für Tag weiter", sagte Odermatt, der auch in diesem Winter der dominierende Läufer im Weltcup ist. Der Schweizer Verband Swiss Ski kündigte "weitere Untersuchungen" des Knies an.