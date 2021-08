München (SID) - Die Olympia-Saison findet ohne Skirennläufer Manuel Schmid statt. Der 28-Jährige hat sich im Abfahrtstraining in Saas-Fee/Schweiz schwer verletzt und fällt rund neun Monate aus, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag mitteilte. Demnach hat sich Schmid (Fischen) einen Kreuz- und Innenbandbandriss im rechten Knie zugezogen sowie an den Brustwirbelfortsätzen verletzt. Die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen am 4. Februar.