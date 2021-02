Cortina d?Ampezzo (SID) - Andrea Filser (Wildsteig) hat sich als einzige von drei deutschen Starterinnen für die Entscheidung bei der WM-Premiere des Parallel-Riesenslaloms qualifiziert. Die bereits 27 Jahre alte WM-Debütantin belegte nach nur einem Qualifikationslauf überraschend den vierten Rang in der blauen Gruppe und zog damit in die K.o.-Runde der insgesamt 16 schnellsten Läuferinnen ein (an 14.00 Uhr/ARD und Eurosport).

"Es ist mir auf der letzten Rille aufgegangen. Ich bin überglücklich und freue mich auf heute Nachmittag", sagte Filser. Die schnellste Zeit aller Finalistinnen erreichte Wendy Holdener (Schweiz). Mitfavoritin Petra Vlhova (Slowakei) ist nach einem Sturz bereits ausgeschieden.

Nicht zu den schnellsten Acht ihrer jeweiligen Gruppe gehörten Lena Dürr (Germering) und WM-Debütantin Emma Aicher (Mahlstetten). Dürr belegte auf dem blauen Kurs nur Rang 15, die erst 17 Jahre alte Aicher verpasste den Einzug in die Finalrunde als Zehnte auf dem roten Kurs etwas knapper.