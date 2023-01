Köln (SID) - Thomas Dreßen steht nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause vor der Rückkehr in den alpinen Ski-Weltcup. Der frühere Kitzbühel-Sieger bereitete sich am Wochenende in Sölden auf die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen am Samstag vor. Auch beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel eine Woche später will der 29-Jährige an den Start gehen.

Er fühle sich "toll", schrieb Dreßen nach dem Training bei Instagram, er sei "bereit für die anstehenden Klassiker" in der Schweiz und Österreich. Zuletzt litt er unter einer Muskelblessur im rechten Oberschenkel.

Dreßen hatte Ende November im kanadischen Lake Louise seine ersten Weltcup-Rennen nach mehr als zweieinhalb Jahren Verletzungspause bestritten. In Gröden/Italien verletzte er sich erneut und pausierte über den Jahreswechsel. Cheftrainer Christian Schwaiger kündigte daraufhin an, Dreßen zukünftig häufiger zu schonen, den Super-G am Freitag in Wengen könnte Dreßen daher auslassen.