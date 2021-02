Köln (SID) - Skirennläufer Alexander Schmid (Fischen) darf beim ersten Weltcup nach der WM noch auf eine Topplatzierung hoffen. Der 26 Jahre alte Allgäuer, der im Riesenslalom in Cortina d'Ampezzo auf Medaillenkurs liegend ausgeschieden war, belegt in seiner Spezialdisziplin in Bansko/Bulgarien nach dem ersten Durchgang Rang sieben. Zum Dritten Alexis Pinturault fehlen Schmid allerdings bereits 1,12 Sekunden.

Als Führender hat Pinturaults Landsmann und Weltmeister Mathieu Faivre 1,35 Sekunden Vorsprung auf Schmid. Zweiter hinter Faivre ist der Kroate Filip Zubcic (+0,11), Pinturault hat 0,23 Sekunden auf den Führenden.

Stefan Luitz, der gemeinsam mit Schmid WM-Bronze in der Mannschaft gewonnen hatte, fuhr auf Rang 18 (+2,64 Sekunden). Bastian Meisen (Garmisch) kam nicht ins Ziel. Der zweite Lauf beginnt um 13.00 Uhr.