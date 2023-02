Köln (SID) - Parallel-Weltmeister Alexander Schmid (Fischen) ist beim Riesenslalom-Weltcup in Palisades Tahoe/Kalifornien im ersten Lauf ausgeschieden. In Führung im ersten Rennen nach der WM in Courchevel/Frankreich liegt Weltmeister Marco Odermatt, der seinen fünften Sieg im sechsten Riesentorlauf der Saison anpeilt.

Der Schweizer hat bei Halbzeit einen Vorsprung von 0,25 Sekunden auf Kombinations-Weltmeister Alexis Pinturault aus Frankreich, dahinter folgt etwas überraschend der Norweger Rasmus Windingstad (+0,29).

Keiner der sechs deutschen Starter schaffte es unter die Top 30 und damit in den zweiten Durchgang ab 22.45 Uhr.

Am Sonntag (19.00/22.15 Uhr) steht in Palisades Tahoe noch ein Slalom auf dem Programm.