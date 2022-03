München (SID) - Skirennläufer Alexander Schmid liegt beim zweiten Weltcup-Riesenslalom in Kranjska Gora/Slowenien auf Podiumskurs. Der 27-Jährige belegt mit 0,22 Sekunden Rückstand auf Marco Odermatt (Schweiz) den zweiten Platz. Dritter ist Henrik Kristoffersen (+0,30). Der Norweger hatten den Riesenslalom am Samstag gewonnen. Da war Schmid 14. geworden.

"Ich habe ein bisschen mehr Punch aus meinen Schwüngen herausbekommen. Das war der Schlüssel. Ich bin froh, dass ich einen rausgeholt habe. Jetzt heißt es fighten", sagte Schmid in der ARD vor dem zweiten Durchgang (12.30 Uhr).

Schmid war in diesem Winter im Dezember in Alta Badia als Dritter schon einmal aufs Stockerl gefahren. Mit dem alpinen Team holte er zudem Olympia-Silber in Peking.

DSV-Läufer Fabian Gratz erreichte mit der hohen Startnummer 52 als 21. (+2,00) erneut den zweiten Durchgang wie auch Anton Grammel auf Rang 27 (+2,30). Julian Rauchfuß ist als 34. nicht dabei.