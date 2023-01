Köln (SID) - Mikaela Shiffrin peilt beim Slalom im tschechischen Spindleruv Mlyn ihren 85. Weltcup-Sieg an - die Ski-Königin aus den USA muss allerdings auf Lena Dürr achten. Die 31-Jährige aus Germering liegt nach dem ersten Durchgang als Zweite nur 0,29 Sekunden hinter Shiffrin. Olympiasiegerin Petra Vlhova (Slowakei/+0,46) folgt dicht dahinter.

"Oben war ich ein bisschen zu vorsichtig. Für den zweiten Durchgang ist noch einiges drin", sagte Dürr am ZDF-Mikrofon: "Ich muss aktiver aus dem Starthaus heraus." Dürr ist in ihrer Paradedisziplin noch ohne Weltcupsieg. Zweimal war sie in dieser Saison Dritte.

Shiffrin hatte am Dienstag mit ihrem 83. Weltcupsieg eine Bestmarke bei den alpinen Frauen aufgestellt, tags darauf legte sie gleich nach. Zum Rekord von Ingemar Stenmark (86) fehlen ihr damit nur noch zwei Siege.

Emma Aicher (Mahlstetten/+2,73), Jessica Hilzinger (Oberstdorf/+2,74) und Andrea Filser (Wildsteig/+3,86) werden den zweiten Durchgang (12.30) nach schwachen Läufen aller Voraussicht nach verpassen.

Am Sonntag findet in Spindleruv Mlyn der letzte Weltcup-Slalom vor den Weltmeisterschaften in Courchevel und Meribel/Frankreich (5. bis 19. Februar) statt.