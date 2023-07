Der Internationale Ski- und Snowboardverband (FIS) hat die alpinen Männer-Rennen im traditionsreichen Standort Lake Louise/Kanada für den kommenden Winter ersatzlos gestrichen. Grund für die Entscheidung seien "logistische Herausforderungen", teilte die FIS am Montag mit.

Eine alternative Veranstaltung sei "aktuell nicht geplant", hieß es weiter. In Lake Louise sollten am 25. und 26. November eine Abfahrt und ein Super-G ausgetragen werden.

Der kanadische Skiverband gab "wirtschaftliche Herausforderungen" als Ursache für die Absage an. Die Austragung der Rennen konnte demnach schlicht nicht finanziert werden. Allerdings sei ein neuer Anlauf für den Winter 2024/25 geplant.

Die Ski-Saison beginnt am 28./29. Oktober mit den traditionellen Riesenslaloms auf dem Rettenbachgletscher in Sölden/Österreich. Die ersten beiden Abfahrten der Männer sind für 11. und 12. November am Matterhorn in Zermatt/Cervinia geplant. Eine Woche später starten dort auch die Frauen in die Speed-Saison.