Courchevel (SID) - Die Organisatoren der 47. alpinen Ski-Weltmeisterschaften haben haben in der ersten Woche 58.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt. Die meisten, 13.000, kamen am Sonntag zur Abfahrt der Männer in Courchevel. Die Rennen der Frauen sowie die Parallel-Entscheidungen werden in Meribel ausgetragen.

Bislang fanden sechs von 13 Wettbewerben statt. Nach dem Ruhetag am Montag folgt am Dienstag der Mannschaftswettbewerb. Die Alpinen des Deutschen Skiverbandes (DSV) hoffen nach Bronze bei der WM 2021 und Silber bei Olympia 2022 auf ihre erste Medaille.