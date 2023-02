Méribel (SID) - Die Form stimmt, Skirennläuferin Lena Dürr geht zudem mit dem Schwung ihres ersten Sieges in einem Weltcup-Slalom in das WM-Rennen (10.00 und 13.00 Uhr/ARD und Eurosport live) im französischen Meribel. Nach vier Podestplätzen seit Weihnachten und ihrem Erfolg bei der Generalprobe im tschechischen Spindlermühle, wo sie Ski-Königin Mikaela Shiffrin (USA) bezwang, gehört die 31-Jährige zu den Medaillenanwärterinnen.

"Es freut mich, dass die Chance da ist. Es ist ein besseres Gefühl. Ich bin schon ganz anders zu einer WM angereist", sagte Dürr. Vor einem ganz großen Erfolg hatte sie bereits im vergangenen Februar bei den Olympischen Spielen gestanden. Dort aber verspielte die Münchnerin eine komfortable Führung nach dem ersten Lauf und belegte mit 0,07 Sekunden Rückstand aufs Podest Rang vier.

Am Samstag wird Dürr auf einen bewährten Ski zurückgreifen, den sie zum ersten Mal erfolgreich im ersten Rennen nach Weihnachten am Semmering fuhr - seitdem läuft es für sie. "Es wird derselbe Ski sein wie in den letzten Rennen", verriet sie. Es scheint keine schlechte Wahl zu sein.