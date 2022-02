Garmisch-Partenkirchen (SID) - Skirennläufer Linus Straßer hat beim ersten von zwei Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen nur noch geringe Chancen auf eine Podestplatzierung. Nach dem ersten Lauf des Slaloms am Gudiberg liegt der Münchner, der bei Olympia in Peking Silber mit der Mannschaft gewonnen hatte, auf dem sechsten Rang - der Rückstand auf den drittplatzierten Schweizer Loic Meillard beträgt bereits 0,49 Sekunden.

Meillards Teamkollege Tanguy Nef geht überraschend als Führender in den zweiten Lauf (12.30 Uhr/ARD). Er liegt 0,07 Sekunden vor Henrik Kristoffersen (Norwegen) und 0,08 Sekunden vor Meillard. Bereits ausgeschieden sind die vier anderen deutschen Starter David Ketterer, Fabian Himmelsbach, Alexander Schmid und Anton Tremmel.