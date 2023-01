München (SID) - Skirennläuferin Lena Dürr ist der Start ins neue Jahr völlig missglückt. Beim Weltcup-Slalom auf dem Bärenberg bei Zagreb verfehlte die 31-Jährige nach einem schweren Fahrfehler nach gut 35 Sekunden den zweiten Lauf der besten 30.

Emma Aicher dagegen belegte im Finale als beste Deutsche Rang elf. Die Olympiazweite mit der Mannschaft erfüllte mit ihrem bislang besten Weltcupergebnis zugleich die verbandsinterne Norm für die WM im Februar in den französischen Wintersportorten Courchevel/Meribel.

Mikaela Shiffrin setzte unterdessen ihre eindrucksvolle Serie fort. Mit dem fünften Sieg nacheinander holte sich die Amerikanerin den in Zagreb vergebenen Titel der "Schneekönigin". Zugleich rückte sie mit ihrem 81. Erfolg im Weltcup dicht an Rekordhalterin Lindsey Vonn (USA/82) heran. Beim zweiten Slalom nahe der kroatischen Hauptstadt am Donnerstag (15.00 und 18.00 Uhr/ARD und Eurosport) kann sie mit ihrer ehemaligen Teamkollegin gleichziehen.

Shiffrin siegte überlegen vor Olympiasiegerin Petra Vlhova (Slowakei/+0,76 Sekunden) und Anna Swenn Larsson (Schweden/+1,21). Jessica Hilzinger erreichte als 15. ebenfalls ihr bestes Weltcupresultat und erfüllte die WM-Norm damit zur Hälfte. Andrea Filser belegte Rang 22.