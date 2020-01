Köln (SID) - Nur vier Wochen nach seinem Kahnbeinbruch in der rechten Hand steht Skirennläufer Linus Straßer vor dem Comeback. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Samstagabend mitteilte, hat der 27-Jährige die medizinische Startfreigabe für den Slalom in Zagreb am Sonntag (14.15/17.40) erhalten. Laut Startliste des Weltverbandes FIS wird Straßer mit der Nummer 31 ins Rennen gehen.

Beim ersten Weltcup-Slalom des Winters im finnischen Levi hatte Straßer Ende November als Achter überzeugt. Nach der Diagnose Anfang Dezember war von einer Ausfallzeit von sechs Wochen ausgegangen worden.