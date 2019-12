Köln - Zweimal musste Viktoria Rebensburg zur Vergabe der Startnummern, zweimal bekam sie das Leibchen mit der "1" - zweimal blieb es der besten deutschen Skirennläuferin danach erspart, bei der Abfahrt im französischen Val d'Isere den Schneepflug zu spielen. Wegen der starken Schneefälle in Hochsavoyen wurde das für Samstag vorgesehene Rennen erst auf Sonntag verschoben, am Sonntag allerdings war wegen der Niederschläge und starken Windes erneut kein Start möglich: Die Abfahrt wurde schon früh am Morgen vom Internationalen Skiverband FIS abgesagt.

Die Frauen sind damit im alpinen Weltcup mit zwei Wettbewerben im Rückstand: In Val d'Isere hätte auch eine Kombination stattfinden sollen. Wann und wo die Rennen nachgeholt werden, ist noch nicht bekannt. Die nächsten Wettbewerbe der Frauen finden am 28. und 29. Dezember in Lienz/Österreich (Riesenslalom und Slalom) statt. Rebensburg wird dort im Riesenslalom am Start sein.

Am Samstag war zudem in Gröden die Abfahrt der Männer abgesagt worden, Auslöser waren der starke Schneefall in Südtirol, Regen sowie die ungünstige Wetterprognose. Das Rennen könnte auf Vorschlag von FIS-Renndirektor Markus Waldner bereits in der kommenden Woche in Bormio/Italien nachgeholt werden. Dort sind eine Abfahrt (28. Dezember) und eine Kombination (29.) vorgesehen. Das Ersatzrennen für Gröden würde am 27. Dezember ausgetragen - auf einer verkürzten "Stelvio".

Bei den Männern war in der Woche zuvor schon der Riesenslalom in Val d'Isere abgesagt worden. Dieses Rennen soll am 1. März in Hinterstoder/Österreich ausgefahren werden. Für Montagabend ist zunächst noch ein Parallel-Slalom in Alta Badia geplant - falls das Wetter mitspielt.

