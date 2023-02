Méribel (SID) - Ski-Königin Mikaela Shiffrin hat beste Aussichten, bei den Weltmeisterschaften in Frankreich ihr erstes Gold zu gewinnen. Nach dem ersten Lauf des Riesenslaloms in Meribel liegt die hoch favorisierte Amerikanerin in Führung - allerdings beträgt ihr Vorsprung auf die zweimalige Weltmeisterin Tessa Worley aus Frankreich vor dem Finale (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) nur 0,12 Sekunden.

Dritte im Zwischenklassement ist die Kombi-Weltmeisterin und Olympia-Zweite Federica Brignone aus Italien (+0,31). Auf Rang vier folgt Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz (+0,64).

Die drei deutschen Starterinnen spielten erwartungsgemäß keine Rolle. Emma Aicher (Mahlstetten) schaffte es nicht unter die ersten 30, Kira Weidle (Starnberg) und Jessica Hilzinger (Oberstdorf) schieden im ersten Lauf aus.