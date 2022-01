Ski Freestyle

Font-Romeu (SID) - Freeskier David Zehentner zeigt kurz vor den Olympischen Winterspielen wieder aufsteigende Form. Nach schwachen Ergebnissen im Slopestyle zu Beginn der Saison fuhr der 18-Jährige bei der Peking-Generalprobe im französischen Font Romeu als Elfter wieder in die erweiterte Weltspitze.

Zehentner hatte sich gleich zum Auftakt des Olympia-Winters als Vierter im Big Air in Chur/Schweiz für die Spiele (ab 4. Februar) qualifiziert. Dort geht es am 9. Februar im Slopestyle und am 15. Februar im Big Air um olympische Medaillen.