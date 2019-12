Köln - Freestyle-Skifahrerin Sabrina Cakmakli (Partenkirchen) hat beim Halfpipe-Weltcup in Secret Garden/China den achten Rang belegt und damit bereits ihre zweite Top-Ten-Platzierung der Saison eingefahren.

Beim Auftakt im September in Cardrona/Neuseeland war die 25-Jährige Fünfte geworden. Der Sieg in China ging an Walerija Demidowa (Russland).

