Ski Freestyle

Köln (SID) - Ski-Freestyler David Zehentner hat einen starken Start in die Olympia-Saison hingelegt. Beim Weltcup-Auftakt in Chur/Schweiz verpasste der 18-Jährige aus Bayrischzell im Big-Air-Wettbewerb als Vierter das Podest nur knapp und setzte mit seinem mit Abstand besten Karriere-Ergebnis ein Ausrufezeichen auf dem Weg zu den Winterspielen in Peking.

Seinen ersten Karrieresieg feierte in Chur der noch ein Jahr jüngere Österreicher Matej Svancer.