Ski Freestyle

Innichen (SID) - Das deutsche Skicross-Team haben die Spitzenplätze beim ersten von zwei Weltcup-Rennen im italienischen Innichen verpasst. Daniela Maier war als gute Achte beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV). Der Tagessieg ging zum vierten Mal in diesem Winter an die schwedische Weltmeisterin Sandra Näslund.

Bei den Männern erfüllte Daniel Bohnacker als 13. immerhin die halbe Olympia-Norm. Für Florian Wilmsmann, Niklas Bachsleitner und Tobias Müller war beim Sieg des Schweizers Ryan Regez bereits im Achtelfinale Endstation. Am Montag (11.30/11.54 Uhr) steht in Innichen das jeweils sechste Saisonrennen an.