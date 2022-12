Köln (SID) - Die Olympiadritte Daniela Maier (Urach) ist beim Weltcup-Auftakt der Skicrosser in Val Thorens/Frankreich unglücklich im Halbfinale gescheitert. Als Führende stürzte die 26-Jährige nach einer Kollision beim Sprung und belegte durch Rang zwei im kleinen Finale in der Endabrechnung den sechsten Platz. Der Sieg ging an Sandra Näslund aus Schweden.

Das beste Ergebnis für den Deutschen Skiverband (DSV) holte Tobias Müller (Fischen), der beim Sieg des Österreichers Johannes Rohrweck als Zweiter auf das Treppchen kam. Johanna Holzmann (Oberstdorf) und Florian Wilmsmann (Hartpenning) scheiterten im Viertelfinale, Niklas Bachsleitner (Partenkirchen) und Tim Hronek (Unterwössen) im Achtelfinale.

Maier gewann ihr Viertelfinale und startete auch in der nächsten Runde stark. Als sie von der späteren Siegerin Näslund beim Sprung berührt wurde und daraufhin die Kontrolle verlor, war die Finalchance aber dahin.

Bei den Winterspielen von Peking war Maier im Frühjahr Vierte geworden, hatte nach einer Entscheidung der Rennjury aber Bronze erhalten, weil die Schweizerin Fanny Smith sie behindert haben soll. Es ist weiter unklar, ob die Deutsche die Medaille behalten darf. Der Fall liegt beim Internationalen Sportgerichtshof CAS.