Köln - Für Skicrosserin Heidi Zacher ist die Saison vorzeitig beendet. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mitteilte, erlitt die 31-Jährige aus Lenggries im Training einen Bruch im rechten Sprunggelenk sowie einen Syndesmoseriss. Die siebenmalige Weltcupsiegerin sei bereits am Montag in München operiert worden. Bei idealem Heilungsverlauf könne sie in etwa acht Wochen das Schneetraining wiederaufnehmen.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.