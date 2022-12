Köln (SID) - Skicrosser Florian Wilmsmann (Hartpenning) ist zum Auftakt des Weltcup-Doppelpacks in Innichen/Italien als bester Deutscher auf den siebten Platz gefahren. Dagegen kamen Niklas Bachsleitner (Partenkirchen), Tim Hronek (Unterwössen) und Tobias Müller (Fischen) im Südtiroler Pustertal nicht über das Viertelfinale hinaus.

Die Olympiadritte Daniela Maier (Urach), zuletzt im französischen Val Thorens und in Arosa/Schweiz auf dem Podium, stürzte in ihrem Viertelfinale bei der Aufholjagd nach verpatztem Start und schied aus. Am Ende belegte die 26-Jährige Rang 13. Celia Funkler (München) und Johanna Holzmann (Oberstdorf) waren nicht im Viertelfinale dabei.

Der Sieg ging an die Olympiasiegerin und derzeitige Weltcup-Dominatorin Sandra Näslund aus Schweden. Bei den Männern triumphierte der Österreicher Mathias Graf.

Wilmsmann (26), Olympia-21. von Peking, startete im Halbfinale stark, blieb auf Rang zwei liegend aber an einem Tor hängen, wurde disqualifiziert und vergab die große Chance auf den Sprung in den Lauf um die Podiumsplätze. Am Donnerstag findet in Innichen der letzte Skicross-Weltcup des Jahres statt.