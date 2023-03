Planica (SID) - Skispringerin Katharina Althaus gehen auch nach ihrer überragenden WM mit drei Goldmedaillen die Ziele nicht aus. "Jetzt freue ich mich riesig, endlich in Vikersund fliegen zu gehen. Irgendwie jagt gerade ein Highlight das nächste", sagte die Oberstdorferin nach ihrem dritten Platz von der Großschanze in Planica zum WM-Abschluss.

Am 19. März werden die 15 besten Springerinnen der Raw-Air-Serie auf dem "Monsterbakken" in Norwegen erstmals von einer Flugschanze starten, auf der Weiten von mehr als 200 Metern möglich sind. "Ich glaube, es freuen sich alle Mädels darauf. Das ist ein Traum, der dann in Erfüllung geht", sagte Althaus.

Angst vor der neuen Erfahrung hat die 26-Jährige nicht. "Ich weiß, dass mein System ziemlich stabil ist, daher mache ich mir da keinen Kopf. Auch die Trainer der Herren haben alle gesagt, dass sie da kein Problem sehen. Sie wissen alle, dass ich das kann. Daher glaube ich denen einfach", sagte die Oberstdorferin.

Auch Bundestrainer Maximilian Mechler ist schon voller Vorfreude. "Das wird ein großer Meilenstein, auch eine große Herausforderungen. Wir hoffen, die Schanze ist okay. Das wird sehr nervenaufreibend werden. Ich hoffe nur, die Bedingungen sind in Ordnung", sagte Mechler vor der Abreise aus Slowenien.