Planica (SID) - Deutschlands Skisprung-Team hat zum fünften Mal in Folge WM-Gold im Mixed-Wettbewerb gewonnen. Einzel-Weltmeisterin Katharina Althaus, der WM-Dritte Karl Geiger, Selina Freitag und Vizeweltmeister Andreas Wellinger siegten in Planica mit 1017,2 Punkten vor Norwegen (1004,5) und Olympiasieger Slowenien (1000,4). Für Deutschland war es die dritte Goldmedaille in Slowenien, an allen war Althaus beteiligt.

Althaus schrieb mit dem Triumph Geschichte: Als erste Skispringerin hat die Allgäuerin in ihrer Karriere sieben Goldmedaillen gesammelt, in der Liste der erfolgreichsten Weitenjäger hat sie nur noch den Österreicher Thomas Morgenstern (acht Titel) vor sich.

Im zum sechsten Mal ausgetragenen Wettbewerb hieß der Sieger somit zum fünften Mal Deutschland, nur bei der WM-Premiere 2013 hatte Japan gewonnen.

Das DSV-Quartett erwischte vor nur 700 Zuschauern einen guten Start in den seit 2022 auch olympischen Wettkampf: Nach Freitags Flug auf 99,0 m lag Deutschland auf Rang vier, Geigers 92,5 m mit weniger Anlauf reichten für Platz drei. Althaus (94,5) und Wellinger (100,0) sorgten zur Halbzeit für Position zwei hinter Norwegen.

Auch im zweiten Durchgang ging es hin und her: Nach Freitags zweitem Sprung (95,0) fiel Deutschland auf Rang drei, Geiger (98,0) und Althaus (102,0) sorgten für den erstmaligen Sprung an die Spitze. Alles hing nun an Wellinger, der mit einem Flug auf 98,0 m alles klar machte.

Springer und Springerinnen ziehen nun auf die Großschanze um. Um Medaillen geht es auf dem großen Bakken erstmals am Mittwoch mit dem Einzel der Frauen ab 17.30 Uhr.