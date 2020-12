Köln (SID) - Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 26. Dezember

SKISPRINGEN: Bekanntgabe des deutschen Tournee-Aufgebots

EISHOCKEY: Meister Mannheim spielt gegen Straubing

SKISPRINGEN: Mit oder ohne Skiflug-Weltmeister Karl Geiger? Der Deutsche Skiverband (DSV) gibt heute sein Aufgebot für die traditionelle Vierschanzen-Tournee bekannt. Geiger war am 17. Dezember positiv auf das Coronavirus getestet worden, bei der Tournee-Generalprobe am vergangenen Wochenende in Engelberg war er deshalb nicht dabei.

EISHOCKEY: Meister Adler Mannheim tritt in seinem zweiten Saisonspiel in der Gruppe Süd der DEL auf eigenem Eis gegen die Straubing Tigers an. Die Partie beginnt um 16.30 Uhr (live bei MagentaSport). Mannheim hatte zum Auftakt 5:1 gegen die Nürnberg Ice Tigers gewonnen.