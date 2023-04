Große Erleichterung bei David Kubacki: Wie der polnische Skispringer am Freitag bekannt gab, hat seine Ehefrau das Krankenhaus verlassen. "Wir sind heute nach Hause gekommen", schrieb der 33-Jährige in einem emotionalen Instagram-Post und dankte den Medizinern für ein "Wunder". Marta Kubacki war wegen kardiologischer Probleme Mitte März in eine Klinik in Zabrze eingeliefert worden, die Ärzte kämpften zunächst um ihr Leben.

"Vielen Dank für jedes einzelne eurer Gebete, die guten Gedanken und Worte der Ermutigung", schrieb der zweimalige Weltmeister in seinem Beitrag zu einem Selfie, das das Paar gemeinsam lächelnd vor dem Krankenhaus zeigt: "Marta beginnt eine intensive Rehabilitation und ich werde eine neue Realität kennenlernen." Demnach werde seine Frau künftig einen Herzschrittmacher tragen.

Trotz Chancen auf den Gewinn des Gesamtweltcups hatte David Kubacki vor rund vier Wochen seine Saison sofort beendet, viele seiner Teamkollegen reagierten mit großer Anteilnahme. Die Kubackis haben zwei Kinder, Tochter Maja war Anfang Januar während der Vierschanzentournee zur Welt gekommen.