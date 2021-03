München (SID) - Skispringer Markus Eisenbichler hat beim Skiflug-Weltcup im slowenischen Planica alle Chancen auf den Sieg. Beim ersten Teil des Saisonfinales auf der legendären "Letalnica" am Donnerstag landete der Siegsdorfer nach fast dreiwöchiger Wettkampfpause auf 232,5 m (210,8 Punkte) und Platz vier. In Führung liegt der japanische Schanzenrekordhalter Ryoyu Kobayashi nach einem Flug auf 235,5 m (224,2).

Der Oberstdorfer Karl Geiger, der sich im Dezember in Planica zum Skiflug-Weltmeister gekrönt hatte, liegt nach einem Satz auf 224,5 m (203,2) als Achter in Lauerstellung. Gesamtweltcupsieger Halvor Egner Granerud (Norwegen), der Anfang März wegen eines positiven Coronatests mehrere WM-Springen verpasst hatte, stürzte mit 199,5 m ab und verpasste das Finale.

Constantin Schmid (Oberaudorf) als Zehnter mit 219,0 m und Team-Weltmeister Pius Paschke (Kiefersfelden) direkt dahinter mit 221,0 m sorgten für ein gutes Teamergebnis für den Deutschen Skiverband (DSV) nach dem ersten Durchgang. Martin Hamann (Aue) und Severin Freund (Rastbüchl) hatten die Qualifikation knapp verpasst.

Der Probedurchgang zuvor war vom schweren Sturz des Norwegers Daniel Andre Tande überschattet worden. Der 27-Jährige verlor kurz nach dem Absprung die Kontrolle über seinen linken Ski, prallte mit voller Wucht auf den Hang und schlitterte regungslos in den Auslauf. Sein Gesundheitszustand sei stabil, teilte der Weltverband FIS mit.

Zuletzt war die in Norwegen geplante Raw-Air-Tour coronabedingt abgesagt worden. Am Freitag (15.00 Uhr) findet ein weiterer Einzel-Wettkampf statt, ehe am Samstag (10.00 Uhr) ein Teamwettbewerb auf dem Programm steht. Ein weiteres Einzel-Fliegen am Sonntag (10.00 Uhr/alle ZDF und Eurosport) schließt den langen WM-Winter ab.