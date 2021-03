München - Team-Olympiasieger Daniel Andre Tande befindet sich nach seinem schrecklichen Sturz beim Skifliegen in Planica auf dem Weg der Besserung.

Am Sonntag hat der Aufweckungsprozess aus dem künstlichen Koma begonnen. Am Nachmittag verkündete der Norwegische Skisprungverband: "Er reagiert gut auf den Erwachensprozess- Daniel bewegt seine Augen bei Augenkontakt und reagiert auf Gespräche. Es ist noch früh im Prozess, aber das medizinische Team in Slowenien ist sehr zufrieden mit dem Stand."

Auch Tandes Mutter und sein Mitbewohner sind inzwischen im Krankenhaus in Ljubljana angekommen, wie die norwegische Mannschaftsärztin Guri Ekaas bestätigte.

Seit Donnerstag im künstlichen Koma

Tande (27) war am Donnerstag ins künstliche Koma versetzt worden. Der Aufwachprozess habe am Samstag begonnen, sei aber ein "zeitaufwändiger Prozess", der an die individuelle Behandlung angepasst werden müsse.

Bei Tande waren ein Schlüsselbeinbruch sowie eine leichte Verletzung der Lunge diagnostiziert worden. "Das war ein Wahnsinnsschock für die ganze Skisprung-Familie", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF: "Die Verletzungen sollen Gott sei Dank nicht so dramatisch sein. Wir wünschen ihm alles Gute."

Tande hatte am Donnerstag im Probedurchgang kurz nach dem Absprung die Kontrolle über seinen linken Ski verloren, war mit voller Wucht auf den Hang geprallt und daraufhin bewusstlos ins Universitätsklinikum der Hauptstadt Ljubljana geflogen worden. Der Skiflug-Weltmeister mit dem norwegischen Team hatte per Intubation mechanisch beatmet werden müssen.

