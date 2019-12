Oberstdorf (SID) - Angeführt von Hoffnungsträger Karl Geiger haben neun deutsche Skispringer die Qualifikation zum Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf überstanden. Der Oberstdorfer Lokalmatador sprang mit 132,0 m auf Platz sechs der Vorausscheidung und kann damit selbstbewusst in den Wettkampf am Sonntag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) gehen. Den Quali-Sieg sicherte sich Österreichs Topstar Stefan Kraft, der 136,0 m sprang.

Geiger war allerdings nur der drittbeste der ganz starken DSV-Adler. Stephan Leyhe (Willingen), Tourneedritter des Vorjahres, kam hinter Kraft und Junshiro Kobayashi (Japan) auf Rang drei. Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf), in der vergangenen Saison Zweiter in Oberstdorf und in der Tournee-Gesamtwertung, flog auf 134,0 m und landete knapp vor Geiger auf Platz fünf.

Auch Constantin Schmid (Oberaudorf) als Elfter und Pius Paschke (Kiefersfelden) als 14. zeigten gute Leistungen. Richard Freitag (Aue) setzte hingegen seine Talfahrt der vergangenen Wochen fort und scheiterte als 59. sang- und klanglos.

Die weiteren Favoriten neben Kraft hatten noch Luft nach oben. Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi kam zwei Plätze hinter seinem Bruder Junshiro auf Rang vier. Polens Topstar Kamil Stoch wurde 22., der weiterhin angeschlagene Norweger Daniel Andre Tande kam nur auf Rang 46. Österreichs Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer erreichte trotz eines verpatzten Sprungs als 50. mit einem Zehntelpunkt Vorsprung den letzten Platz im Wettkampffeld.

In die Entscheidung der besten 50 schafften es aus der nationalen deutschen Gruppe Martin Hamann (Aue), Luca Roth (Meßstetten), Moritz Baer (Gmund-Dürnbach) und Philipp Raimund (Oberstdorf). Ausgeschieden sind aus diesem deutschen B-Team Kilian Märkl (Partenkirchen) und Felix Hoffmann (Goldlauter).