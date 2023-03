Köln (SID) - Skispringer Halvor Egner Granerud hat seine Führung bei der norwegischen Raw-Air-Tour deutlich ausgebaut. Der Lokalmatador belegte in der Qualifikation für den Weltcup in Lillehammer am Donnerstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) den zweiten Rang hinter dem Slowenen Anze Lanisek. Graneruds ärgster Verfolger Stefan Kraft (Österreich) kam dagegen nicht über den 14. Platz hinaus.

Vierschanzentournee-Gewinner Granerud liegt nach zehn von 18 Wertungssprüngen im Kampf um die Siegprämie von 50.000 Euro mit nun 1311,2 Punkten umgerechnet etwa zehn Meter vor Kraft (1288,9), Dritter ist Lanisek (1258,7). Als bester Deutscher folgt Karl Geiger, der in der Qualifikation den sechsten Rang belegte, mit 1234,8 Punkten auf Position sechs.

Neben Geiger schafften am Mittwoch auch die übrigen Deutschen Markus Eisenbichler (18.), Constantin Schmid (19.), Philipp Raimund (22.), Andreas Wellinger (24.), Justin Lisso (27.) und Stephan Leyhe (32.) den Einzug in den Wettkampf der besten 50. Das erste Springen in Lillhammer am Dienstag hatte Wellinger überraschend als 53. der Qualifikation noch verpasst.