Bischofshofen (SID) - Skispringer Halvor Egner Granerud steht bei der 71. Vierschanzentournee kurz vor dem Gesamtsieg. Der Norweger flog in Bischofshofen im ersten Durchgang auf 139,5 m und führt die Konkurrenz vor dem Slowenen Anze Lanisek an. Graneruds ärgster Verfolger Dawid Kubacki ist Dritter, in der Gesamtwertung liegt der Pole umgerechnet nun schon gut 15 Meter hinter Granerud.

Als bester Deutscher folgt erneut Philipp Raimund (Oberstdorf) auf Rang 13, der Youngster darf damit noch auf das erste Top-Ten-Ergebnis seiner Karriere hoffen.

Auch Constantin Schmid (Oberaudorf) liegt als 17. ordentlich im Rennen. Andreas Wellinger (Ruhpolding), in der Gesamtwertung bislang als Achter bester Deutscher, belegt den 20. Rang.

Karl Geiger (Oberstdorf), der beim Tournee-Finale der letzten drei Jahre immer auf dem Podest gestanden hatte, schaffte es nach seiner Nullnummer in Innsbruck als 22. zumindest in den zweiten Durchgang.

Der sechsmalige Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf/31.) verpasste dagegen im vierten Tournee-Springen zum dritten Mal den zweiten Durchgang. Auch Stephan Leyhe (Willingen), 2019 in Bischofshofen noch Vierter, schied einen Tag nach seinem 31. Geburtstag ebenso wie Pius Paschke (Kiefersfelden) vorzeitig aus.